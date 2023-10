Duo Survival ist ein kooperatives 2-Spieler-Spiel von 7Spot Games, in dem Sie zwei Überlebenden der Apokalypse helfen, durch Level voller Hindernisse vor den Zombies zu fliehen. Schließen Sie sich diesem Duo mutiger Abenteurer an und betreten Sie eine postapokalyptische Welt voller hungriger Zombies. Spielen Sie mit einem Freund und lösen Sie spannende Rätsel, treten Sie auf Knöpfe, öffnen Sie Türen, aktivieren Sie Aufzüge ... und führen Sie die Charaktere zum Heilmittel gegen den Virus. Dies ist Ihre letzte Chance: Entscheiden Sie über das Schicksal der Menschheit in Duo Survival! Bewegen – AD oder Pfeiltasten links/rechts. Springen – W oder Pfeiltasten oben. Flasche treten/werfen – Pfeiltasten S oder unten. Duo Survival wurde von 7Spot Games, einem litauischen Videospiel, erstellt Entwickler und Herausgeber. Spielen Sie ihre anderen unterhaltsamen Spiele kostenlos auf Poki: Duo Vikings, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 und Truck Loader 5

Website: poki.com

