Daily Dadish ist ein Plattformspiel, in dem Sie ein Radieschen-Papa sind, der dafür verantwortlich ist, Ihre Kinder zu finden. Springen Sie und überwinden Sie Hindernisse, um sich wieder mit Ihren Kindern zu vereinen, egal was es kostet. Das Besondere an diesem Spiel ist die Tatsache, dass Sie im Gegensatz zu den vorherigen Dadish-Spielen jeden Tag ein anderes Level vorfinden. Es gibt 365 einzigartig handgefertigte Levels und viele Überraschungen, die darauf warten, von Ihnen erkundet zu werden. Mit 10 freischaltbaren Charakteren und dem charakteristischen coolen Soundtrack der Serie wird es Ihnen bei diesem Spiel nie langweilig. Bist du bereit für ein Papa-Abenteuer, das ein ganzes Jahr dauert? Bewegen – WASD oder Pfeiltasten Springen – Leertaste Daily Dadish wurde von Thomas K. Young, einem in Neuseeland ansässigen Spieleentwickler, erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Dadish, Dadish 2, Dadish 3, Fowlst, Super Fowlst und Super Fowlst 2. Sie können Daily Dadish kostenlos auf Poki spielen. Daily Dadish kann auf Ihrem Computer, Telefon und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

