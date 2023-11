There Is No Game ist ein kniffliges Puzzlespiel (oder auch nicht-Spiel). Befolgen Sie die Anweisungen nicht, denn es gibt kein Spiel! In diesem lustigen Abenteuer geht es nicht um Regeln. Tatsächlich besteht Ihre gesamte Aufgabe darin, den Erzähler zu ignorieren! Brechen Sie den Titel, spielen Sie mit dem Lautsprechersymbol und schalten Sie Minispiele frei. Versuchen Sie, die Ziege zu finden!

Website: poki.com

