Horse Shoeing ist ein von No Power-up entwickeltes Simulationsspiel. In diesem Spiel sind Sie der Besitzer eines Stalls und es ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich Ihre Pferdegefährten wohl und aktiv fühlen. Horse Shoeing macht das Stallleben spielerisch, indem es zahlreiche Minispiele bietet, in denen Sie die Hufe Ihrer Pferde reinigen und beschlagen, ihre Haare bürsten, mit ihnen reiten, mit ihnen spielen und vieles mehr! Halten Sie die linke Maustaste oder Ihren Finger gedrückt Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Minispiele abzuschließen. Horse Shoeing wurde von NoPowerup erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Traffic Rush!, Idle Digging Tycoon und ShootZ

Website: poki.com

