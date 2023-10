RotateZ ist ein Simulationsspiel, bei dem Sie gemusterte Kacheln hinzufügen und drehen, um verschiedene vollständige Bilder freizulegen. In jedem Level treten Sie gegen ein anderes Muster an, und es gibt mehr als Dutzende Level mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die Sie abschließen müssen! Studieren Sie zunächst die Muster und Winkel und beginnen Sie dann mit dem Platzieren und Drehen Ihrer Fliesen. Sie können eine Kachel per Drag-and-Drop in den entsprechenden Slot ziehen. Um es zu drehen, können Sie einmal darauf klicken oder tippen. Wenn Ihre aktuelle Anordnung übereinstimmt, wird der Spielbereich hervorgehoben. Dies zeigt an, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Stellen Sie also sicher, dass die gesamte Leinwand hervorgehoben ist, um das Level abzuschließen. Vergessen Sie nicht, RotateZ mit Ihren Freunden zu teilen und zu sehen, wer das Spiel schneller beenden kann! Ziehen Sie eine Kachel per Drag-and-Drop in den entsprechenden Slot. Tippen oder klicken Sie, um es zu drehen. RotateZ wurde von NoPowerup erstellt, einem Spieleentwicklungsunternehmen mit Sitz in Vietnam. Spielen Sie ihre anderen lustigen Idle-Management- und Clicker-Spiele auf Poki: SlashZ, FlowZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ und Traffic Rush!Sie können RotateZ kostenlos auf Poki spielen. RotateZ ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit RotateZ verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.