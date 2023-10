Survival Builder ist ein Idle-Simulationsspiel, in dem Sie auf einer einsamen Insel überleben müssen, indem Sie alles von Grund auf neu bauen. Beginnen Sie mit einem einfachen, primitiven Bambus und arbeiten Sie sich bis zum makellosesten Haus vor, das Sie sich vorstellen können. Rekrutieren Sie Arbeitskräfte und weisen Sie ihnen verschiedene Aufgaben zu, von der Ziegelherstellung über den Holzfäller bis hin zu so anspruchsvollen Aufgaben wie dem Hausbau. Sie haben die vollständige Kontrolle über die Verwaltung des Prozesses, um den Arbeitsablauf Ihres Stammes zu optimieren und die Häuser so perfekt wie möglich zu bauen. Sammeln Sie Münzen, holen Sie sich Belohnungen und bauen Sie die Bambushäuser in jeder Runde fertig, um weitere aufregende Überlebenshäuser mit überraschenden Funktionen wie einem Brunnen, einem Swimmingpool usw. freizuschalten! Schnappen Sie sich also Ihre Werkzeuge und machen Sie mit bei dem Spaß! Tippen oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Stück Land, ein Objekt oder einen Arbeiter, um damit zu interagieren. Survival Builder wurde von NoPowerup entwickelt, einem Spieleentwicklungsunternehmen mit Sitz in Vietnam. Spielen Sie ihre anderen lustigen Idle-Management- und Clicker-Spiele auf Poki: Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ und Traffic Rush!

Website: poki.com

