Idle Lumber Inc. ist ein Management-Simulationsspiel von NoPowerup. In diesem Spiel können Sie Ihr eigenes Holzimperium aufbauen und ein Holzmagnat werden! Fangen Sie klein an, indem Sie ein Sägewerk betreiben und einige Arbeiter einstellen. Sie können Ihre Fabrik erweitern, indem Sie Ihre Werkzeuge, Mitarbeiter und Manager verbessern. Ernten Sie Bäume nachhaltig, indem Sie Baumpflanzer engagieren, und kaufen Sie mehr Land, um Wälder anzubauen. Bilden Sie Ihre Holzfäller zu Facharbeitern aus, damit sie noch effizienter Holz ernten können. Führen Sie Marketingkampagnen durch, um neue Kunden zu gewinnen, bearbeiten Sie Bestellungen effizient, um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. In Idle Lumber Inc. können Sie viele Dinge tun, um das größte Holzimperium aufzubauen. Machen Sie weiter und stürzen Sie sich in das Holz-Tycoon-Spiel Nr. 1! Tippen oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Stück Land, einen Gegenstand oder einen Arbeiter, um mit ihm zu interagieren. Idle Lumber Inc. wird von NoPowerup erstellt. Spielen Sie ihre anderen süchtig machenden Spiele auf Poki: Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ und Traffic Rush!

