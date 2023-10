ShootZ ist ein 3D-Shooter-Spiel von No Power-up. Werden Sie ein hinterhältiger Scharfschütze in einem farbenfrohen Universum und schießen Sie schnell alle Ihre Ziele ab, einen Feind nach dem anderen. Aber lassen Sie sich nicht vom schnellen Tempo von ShootZ täuschen: Konzentration und sorgfältiges Zielen sind genauso wichtig wie die Menge an Kugeln, die Sie noch haben. Ihre Punkte werden basierend auf der Effizienz Ihrer Scharfschützenfähigkeiten berechnet. Achten Sie unbedingt auf die speziellen Szenarien, in denen Sie zwei Gegner auf einmal eliminieren können. Sind Sie bereit für das fesselndste Schießspiel des Jahres? Zielen – Linke Maustaste (halten) Schießen – Linke Maustaste (Loslassen) ShootZ wurde von NoPowerup erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon und Traffic Rush!

Website: poki.com

