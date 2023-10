Sniper Code 2 ist ein Puzzlespiel, in dem Sie mit Ihrem Scharfschützengewehr aus der Ferne auf Feinde schießen und verschiedene Aufgaben erledigen. Es gibt viele herausfordernde Level mit kreativen Missionen, in denen Sie nicht nur Menschen erschießen, sondern auch an taktischen Missionen teilnehmen. Manchmal reicht es aus, nur auf die Lampen und Objekte in der Umgebung zu schießen, um die Situation ohne Blutvergießen zu lösen. Setzen Sie Ihre Kugeln außerdem kreativ ein, damit Ihnen nicht mitten in der Mission die Munition ausgeht. Ihre Genauigkeit ist in diesem Spiel von großer Bedeutung, ebenso wie Ihre Tarnfähigkeit. Vergessen Sie nicht, das Geld, das Sie im Laden verdient haben, auszugeben, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Haben Sie das Zeug dazu, jede Mission in Sniper Code 2 abzuschließen? Schießen – Linke Maustaste. Sniper Code 2 wurde von Softlitude erstellt. Es gibt weitere unterhaltsame Geschicklichkeitsspiele auf Poki: Neon Car Maze und The Sniper Code. Sie können Sniper Code 2 kostenlos auf Poki spielen. Sniper Code 2 kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Sniper Code 2 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.