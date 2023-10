Sniper vs Dinosaurs ist ein 3D-Shooter, bei dem Sie mit einem Scharfschützengewehr auf Dinosaurier schießen können. Erleben Sie den Spaß, sich auf ein Dach zu schleichen und die riesigen Monster zu eliminieren, die auf der Karte herumlaufen. Sie können auch herumlaufen und Gegenstände sammeln, um Ihr Gameplay zu verbessern, Ihre Waffen zu verbessern und neue Cuties anzuheuern. Cuties kennen Sie vielleicht aus anderen Spielen wie Cute Army oder A Cat Story. Schieße auf den Hut jedes Dinosauriers, um ihn abzuwerfen, damit du beweisen kannst, dass du das beste Ziel hast! Stellen Sie sicher, dass Sie jeden Bereich im Dino Park, in Strange Caves und in der Großstadt erkunden. Sind Sie bereit für das einzigartigste Scharfschützenspiel? Diese Dinosaurier sind es nicht! Zielen Sie mit dem Cursor und drücken Sie die linke Maustaste, um zu schießen. Zoom – Rechter Mausklick. Springen – Leertaste (zweimal drücken, um doppelt zu springen). Sniper vs Dinosaurs wurde von Cute Army erstellt. Spielen Sie ihre anderen süßen Spiele auf Poki: A Cat Story und cute-army. Sie können Sniper vs Dinosaurs kostenlos auf Poki spielen. Sniper vs Dinosaurs kann auf Ihrem Computer gespielt werden.

