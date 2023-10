Cat's Party ist ein physikbasiertes Geschicklichkeitsspiel, bei dem Sie als Katze allein in der dunklen Stadt unterwegs sind und versuchen, sich in die Sicherheit anderer Katzengefährten zu retten. Auf dem Dach findet eine Katzenparty statt und Ihre Aufgabe ist es, sie zu erreichen. Ziehen Sie den Cursor oder Finger und lassen Sie ihn los, um die Katze hochfliegen zu lassen. Halten Sie sich an Fensterbänken, Plattformen, Rohren und praktisch allem fest, woran Sie sich festhalten können – und springen Sie höher! Seien Sie vorsichtig, denn der Weg nach oben ist kein Kinderspiel: Sie werden auf bewegliche Hindernisse, verschwindende Plattformen und unfreundliche Menschen stoßen, die Sie von ihrem Balkon stoßen. Achten Sie darauf, die verstreuten Futterstücke einzusammeln, damit Sie Ihrer Katze coole Felle kaufen können! Teilen Sie Cat's Party mit Ihren Freunden und halten Sie die Party am Leben! Ziehen Sie den Cursor oder Finger und lassen Sie ihn los, um die Katze hochfliegen zu lassen. Erreichen Sie die Terrassenparty ganz oben, ohne herunterzufallen.Cat's Party wurde von Sakkat Studio entwickelt. Sie haben viele andere Denk- und Managementspiele auf Poki: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! und DescentSie können Cat's Party kostenlos auf Poki spielen. Cat's Party kann auf Ihrem Computer und Mobilgeräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Cat's Party verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.