Koala Bros Bash ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem Sie mit einem Bumerang Früchte zerschlagen und Ihre Familie ernähren müssen. Ziehen Sie Ihren Finger oder Cursor über das Spielfenster, um zu zielen, und lassen Sie ihn los, um einen Bumerang zu werfen. Was auch immer Ihr Bumerang trifft, er zieht einen Punkt von seiner Verteidigung ab. Alles, was Null erreicht, fällt ab! Schlagen Sie zunächst andere Bumerangs, damit sie fallen, und fügen Sie sie Ihrem Arsenal hinzu. Zielen Sie dann sorgfältig darauf, optimale Stellen zu treffen und Kettenkombinationen zu bilden. Spülen und wiederholen! Stellen Sie sicher, dass Sie alle Früchte aufgegessen haben, bevor der Timer abgelaufen ist! Lassen Sie mit Ihrem Bumerang so viele Früchte fallen, wie Sie können. Räumen Sie alle Früchte ab, bevor sie Sie berühren und Ihnen ein Leben bescheren. Ziehen Sie Ihren Finger oder Cursor über das Spielfenster, um zu zielen. Lassen Sie los, um einen Bumerang zu werfen.Koala Bros Bash wurde von Aniway, einem Spieleentwicklungsteam mit Sitz in Finnland, erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

