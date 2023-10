Yacht ist ein klassisches Würfelspiel aus dem Jahr 1938. Das Spiel ist der Vorgänger von Yahtzee und weist viele Ähnlichkeiten mit dem lateinamerikanischen Generala, dem skandinavischen Yatzy und dem englischen Poker Dice auf. In diesem Spiel haben Sie 6 Würfel und das Ziel besteht darin, so viele Sonderkombinationen wie möglich zu werfen. Eine Runde beginnt mit dem ersten Wurf. Nach diesem Wurf können Sie auswählen, welche Würfel Sie für Ihre Kombination sperren möchten, und die anderen Würfel können Sie ein zweites Mal werfen. Von diesem Wurf aus können Sie noch einmal einige Würfel sperren und dann einen letzten Wurf durchführen. Nach diesem Wurf können Sie wählen, welche Kombination Sie in der Punktekarte erhalten. Versuchen Sie zunächst, die höheren Kombinationen zu wählen. Wenn Sie am Ende Ihres Zuges keine gute Kombination haben, stellen Sie sicher, dass Sie sie auf die niedrigeren Kombinationen setzen, da diese weniger Punkte wert sind. Benutzen Sie Ihre Maus/Finger und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Yacht wurde von Codethislab erstellt . Sie sind bekannt für all ihre klassischen Spiele auf Poki, wie Uno Online, Foosball und Master Checkers.

