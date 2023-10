Space Ballz ist ein Geschicklichkeitsspiel, in dem Sie alle Asteroiden und verschiedene Arten von Himmelskörpern, die Ihnen in die Quere kommen, zerstören müssen. Nutzen Sie Ihre Schwerkraftkräfte, um die Richtung Ihrer Bälle zu steuern, und versuchen Sie, im gnadenlosen Chaos des Weltraums zu überleben. Achten Sie auf die auf den Steinen angezeigten Zahlen, damit Sie wissen, wie viele Treffer sie zerstören werden. Hebe die rotierenden Würfel auf, um zusätzliche Kugeln zu erhalten. Wir garantieren, dass Sie beim Spielen von Space Ballz viel Spaß haben werden! Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und zielen Sie mit dem Cursor. Lassen Sie los, um Ihre Bälle zu werfen. Space Ballz wurde von Kelly Ray J erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele Chicken Sword: Ninja Master und Hole N' Fun auf Poki an!

Website: poki.com

