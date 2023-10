Cosmic Cannon ist ein Geschicklichkeitsspiel von Nitrome. Halten Sie den Ball so lange wie möglich in der Luft, indem Sie andere Bälle abschießen, um ihn zu unterstützen. Jedes Mal, wenn zwei Bälle aufeinander treffen, erhöht sich die Zahl in der Mitte der Bälle um eins. Bälle mit Kameen der Gesichter anderer Nitrome-Charaktere können auftauchen, aber sie zählen nicht für Ihre Punktzahl, wenn sie andere Bälle treffen. Schlagen Sie also weiterhin die regulären Bälle und schlagen Sie Ihren eigenen Highscore! Klicken oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um einen Ball zu schießen. Erhöhen Sie Ihre Punktzahl, indem Sie denselben Ball wiederholt schlagen.Cosmic Cannon wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Höhlenchaos, Meuterei, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

