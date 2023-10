Swindler 2 ist ein Puzzle-Plattformspiel von Nitrome. Setzen Sie das schleimigste Abenteuer dort fort, wo Sie aufgehört haben! Übernimm die Kontrolle über unser geliebtes grünes Schleimwesen und hilf ihm, die Schatztruhen in jedem Level noch einmal zu erreichen! Benutze die Pfeiltasten, um die Karte umzudrehen und alle Wertsachen auf deinem Weg einzusammeln, während du gleichzeitig deine Geschwindigkeit kontrollierst und an einem Seil das Gleichgewicht hältst. Swindler ist zurück mit einem größeren und besseren Drop-and-Roll-Rätselspiel! Los geht's und fang an zu schwingen!Bewegen – PfeiltastenAufheben – LeertasteRunter vom Schleim – UpSwindler 2 wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Mutiny, Skywire-2, Twin Shot, Test Subject Green und Test Subject Blue

Website: poki.com

