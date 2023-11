Skywire ist ein Action-Plattformspiel von Nitrome. In diesem Spiel helfen Sie dabei, Ihre Passagiere zum Bahnhof zu befördern, während Sie das Schiff auf der Schiene steuern. Vermeiden Sie gefährliche Robotertiere wie Strauße, Papageien, Nashörner und Kamele, da Ihre Passagiere sonst herunterfallen. Es gibt sogar einen Spielmodus für Zwei-Spieler-Rennen! Machen Sie weiter und stürzen Sie sich in diesen Rail-Riding-Klassiker! Pfeil nach oben – W oder Pfeil nach oben. Pfeil nach unten – S oder Pfeil nach unten. Skywire wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Höhlenchaos, Meuterei, Skywire-2, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

