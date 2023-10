Silly Sausage ist ein Arcade-Spiel von Nitrome. In diesem klassischen Flash-Spiel schlüpfst du in die Rolle eines dehnbaren Hundes, der sich durch Level navigieren muss, um alle nötigen Edelsteine ​​einzusammeln und dann die Ziellinie zu erreichen. Es gibt 30 Level in Silly Sausage und verschiedene Arten gefährlicher Feinde wie Klingen, Feuerbälle, Blasen und Spike-Diamanten. Können Sie sich außerhalb Ihrer Komfortzone dehnen und alle Edelsteine ​​in Rekordzeit einsammeln?Dehnhund – WASD- oder PfeiltastenSilly Sausage wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Cave Chaos 2, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Höhlenchaos, Meuterei, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Silly Sausage verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.