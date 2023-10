Squawk ist ein Puzzle-Plattformspiel von Nitrome. In diesem Spiel müssen Sie Ihren Charakter mit Magneten steuern, die Sie per Mausklick aktivieren. Vermeiden Sie Fallen und sammeln Sie in jedem Level ein Maximum an Goldmünzen! Die Steuerung wird im Spiel erklärt. Dieses Spiel wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL für Poki in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Höhlenchaos, Meuterei, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

