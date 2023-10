Mutiny ist ein Action-Strategiespiel von Nitrome. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Piraten, die mit verschiedenen Waffen – von denen die meisten in begrenzter Stückzahl erhältlich sind – gegen andere Feinde auf See kämpfen. Sind Sie bereit für das süchtig machende taktische Seeschlachtspiel für zwei Spieler? Zielen und schießen – Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und lassen Sie sie los, um zu schießen. Mutiny wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Cave Chaos 2, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

