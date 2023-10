Twin Shot 2 ist ein Action-Plattformspiel von Nitrome. In diesem Spiel steuerst du Engel, die Feinde mit Pfeil und Bogen besiegen. Schließe satte 150 spannende und einzigartige Level ab und stürze dich dann kostenlos in das Erweiterungspaket Good and Evil auf Poki! Schieße in der Fortsetzung des klassischen Shooters auf fliegende blaue Kreaturen, rote Schleime, dunkle Monster und vieles mehr. Vergessen Sie nicht, Twin Shots 2 mit Ihren Freunden zu teilen und Ihre Ergebnisse miteinander zu vergleichen! Bewegen – A/D oder Links-/Rechts-Pfeiltasten. Springen – W oder Aufwärtspfeil-Taste. Feuerpfeil – F oder Leertaste. Twin Shot 2 wurde von Nitrome als erstellt ein Flash-Spiel, das später von AwayFL in HTML5 emuliert wurde. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

