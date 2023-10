Twin Shot ist ein Multiplayer-Abenteuerplattformspiel, das am 6. Februar 2009 von Nitrome veröffentlicht wurde. Sie spielen als Engel, die mit Pfeil und Bogen ihr Territorium vor Eindringlingen verteidigen. Bewegen – Pfeil oder WASD-Tasten, Feuerpfeil – Leertaste oder FT. Twin Shot wurde von Nitrome erstellt als Flash-Spiel und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Höhlenchaos, Meuterei, Skywire-2, Testsubjekt Blau, Testsubjekt Grün und Betrüger

Website: poki.com

