Cave Chaos 2 ist ein von Nitrome entwickeltes Multiplayer-Plattformspiel, bei dem der Benutzer in die Rolle eines Bergmanns schlüpft, der aus einer Höhle flüchtet. Helfen Sie diesem kleinen Bergmann, sicher und gesund zu entkommen! Laufen Sie vor der einstürzenden Höhle davon und achten Sie darauf, unterwegs die Beute einzusammeln, bevor Sie das Ende des Levels erreichen. Springe über Feinde, Fässer und alle möglichen Hindernisse und pass auf, dass du nicht zwischen den Felsen ausrutschst. Vergessen Sie nicht, die Power-Ups zu nutzen! Spielen Sie Cave Chaos 2 mit einem Freund, um den Spaß zu maximieren! Bewegen – WASD- oder Pfeiltasten. Springen – Leertaste. Cave Chaos 2 wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Höhlenchaos, Meuterei, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

