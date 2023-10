Cave Chaos ist ein Plattformspiel von Nitrome. Du bist ein Bergmann, dessen Ziel es ist, einer einstürzenden Höhle zu entkommen. Laufen Sie sofort los und sammeln Sie unterwegs die Beute ein, bevor Sie das Ende des Levels erreichen. Springe schnell, aber vorsichtig über die Kisten, um nicht neben die Felsen zu fallen. Vergessen Sie nicht, die Power-Ups wie Doppelsprung, Unbesiegbarkeit und Bomben zu nutzen. In Starfish Cove gibt es so viel zu entdecken. Spielen Sie Cave Chaos mit einem Freund, um den Spaß zu maximieren! Bewegen – WASD- oder Pfeiltasten. Springen – Leertaste. Cave Chaos wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

