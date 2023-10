Enemy 585 ist ein Plattformspiel von Nitrome. In diesem Spiel müssen Sie den Handlanger mithilfe der Bausteine ​​von Plattformspielen aus seiner KI-Schleife retten. Steuere eine sich verändernde Gruppe von Blöcken namens Turner, deren Ziel es ist, Feind 585 zur Zielflagge zu bringen. Drücken Sie die Leertaste, um sich um 90 Grad zur Seite zu drehen. Machen Sie weiter und teilen Sie Enemy 585 mit Ihren Freunden. Genießen Sie diesen Flash-Klassiker auf dem Desktop und auf Mobilgeräten auf Poki! Bewegen – WASD- oder Pfeiltasten Drehen – Leertaste Enemy 585 wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Höhlenchaos, Meuterei, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

