Go Go Ufo ist ein Renn-Geschicklichkeitsspiel von Nitrome. Sie steuern ein kleines Raumschiff von oben. Sie müssen Ihre Bewegungen besonders präzise ausführen, um das Rennen zu gewinnen! Können Sie der beste Raumschiff-Rennfahrer sein und als Erster die Ziellinie erreichen? Bewegen Sie sich mit WASD oder den Pfeiltasten. Go Go Ufo wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL für Poki in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Höhlenchaos, Meuterei, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

