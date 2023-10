Test Subject Green ist ein von Nitrome entwickeltes Abenteuer-Plattformspiel. Dieses Plattformspiel versetzt Sie mitten in ein Wissenschaftslabor, in dem Sie Ihren Weg finden müssen. Springe von Plattform zu Plattform, transportiere dich durch leuchtende Wände und beende alle Level. Sind Sie bereit zum Experimentieren? Bewegen – Pfeiltasten Schießen – LeertasteTest Thema Grün wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire-2, Twin Shot, Test Subject Blue und Swindler

