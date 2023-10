Swindler ist ein Action-Plattformspiel von Nitrome. Übernimm die Kontrolle über eine grüne Schleimkreatur, die hauptsächlich an einer Schnur navigiert, und hilf ihr, die Schatztruhen in jedem Level zu erreichen! Drehen Sie die Karte mit den Pfeiltasten um und sammeln Sie unterwegs alle Wertsachen ein. Kontrollieren Sie Ihre Geschwindigkeit und versuchen Sie dabei nicht auf Hindernisse zu stoßen. Zeigen Sie uns, dass Sie das Zeug zum ultimativen Betrüger haben! Bewegen – Pfeiltasten Aufheben – LeertasteRaus vom Schleim – UpSwindler wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Höhlenchaos, Meuterei, Skywire-2, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

