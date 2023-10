Hole N' Fun ist ein Autofahr- und Stuntspiel, bei dem Sie Roboter in Löcher werfen, um Punkte zu sammeln. Lassen Sie sich nicht vom niedlichen Stil Ihres Autos täuschen, es hat eine ganze Menge Leistung in sich! Nutzen Sie Ihren Haken, Ihren Boost und die Kraft der Physik beim Driften. Wie viele Punkte kannst du in diesem farbenfrohen, actiongeladenen Autoabenteuer erreichen? Benutze dein Auto, um Roboter in Löcher zu jagen. Beschleunigen – W/S-Haken – Linke Maustaste beschleunigen – Rechte Maustaste driften – Linke Umschalttaste springen – SpaceHole N' Fun wurde von KellyRayJ erstellt. Schauen Sie sich ihr anderes Spiel Chicken Sword: Ninja Master auf Poki an!

Website: poki.com

