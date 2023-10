Space Thing ist ein Weltraum-Shooter-Spiel, in dem Sie um die Vorherrschaft im Weltraum kämpfen. Testen Sie Ihre Reflexe gegen herausfordernde KI-Gegner in einem rasanten, gnadenlosen Arcade-Erlebnis. Während Sie das Spiel spielen, werden Sie jede Menge Charakter-Skins freischalten. Stellen Sie sicher, dass Sie jedes Power-Up, das Sie sehen, einsammeln, und verwenden Sie Ihren Schild regelmäßig, wenn Sie im Weltraum gut überleben wollen. Schauen Sie sich den Invaders-Modus an, um den Spaß zu maximieren. Und vergessen Sie nicht, im lokalen Mehrspielermodus gegen Ihre Freunde zu spielen. Vergessen Sie also nicht, Space Thing mit Ihren Freunden zu teilen und Spaß zu haben! Bewegen – WAD oder Pfeiltasten Schießen – H oder ZZiel wechseln – J oder XSpace Thing wurde von Brad Erkkila erstellt. Spielen Sie ihre anderen lässigen und unterhaltsamen Puzzlespiele auf Poki: Squish-Machine-2, Castle Pals, Flipchamps Dual Strike und Squish Machine. Sie können Space Thing kostenlos auf Poki spielen. Space Thing kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden .

Website: poki.com

