Flipchamps Dual Strike ist ein 2-Spieler-Actionspiel von Brad Erkkila. In diesem intergalaktischen Wettbewerb müssen Sie Ihren Wert unter Beweis stellen, indem Sie Ihre Stärke unter Beweis stellen. Die Planeten der Verlierer werden zerstört, Sie müssen also sehr schnell sein. Springe zwischen den Plattformen an den vier Ecken des Bildschirms, um Energie zu sammeln. Sobald Ihre Kraft geladen ist, können Sie Ihren Spezialangriff auf Ihren Gegner entfesseln. Hast du das Zeug dazu, diesen Wettbewerb zu gewinnen?Spieler 1Move – WASDAttacke – C & VSpieler 2Move – PfeiltastenAngriff – K & LFlipchamps Dual Strike wurde von Brad Erkkila erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Castle Pals und Squish Machine

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Flipchamps Dual Strike verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.