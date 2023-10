Squish Run ist ein Arcade-Plattformer, bei dem Sie mit Ihren mächtigen Fäusten die Hindernisse auf Ihrem Weg aufbrechen und der drohenden Squish-Maschine ausweichen. Ihr Ziel ist es, alles zu zerstören, was Ihnen in den Weg kommt, sei es ein Monster oder eine Mauer, damit Sie dem schrecklichen, matschigen Schicksal entkommen können. Spielen Sie alleine oder kooperieren Sie vor Ort mit einem Freund, um diesen rasanten Nervenkitzel zu erleben. Sammle Münzen und gib sie aus, um neue coole und farbenfrohe Charaktere freizuschalten. Kannst du jedes Level in Squish Run beenden? Bewegen – Pfeiltasten nach links/rechts. Springen – Pfeiltaste nach oben. Schlagen – M oder Leertaste. Squish Run wurde von Brad Erkkila erstellt. Spielen Sie ihre anderen lässigen und unterhaltsamen Puzzlespiele auf Poki: Space Thing, Squish Machine, Castle Pals und Flipchamps Dual Strike. Sie können Squish Run kostenlos auf Poki spielen. Squish Run kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Squish Run verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.