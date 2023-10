Sweet Run ist ein Plattformspiel zum Thema Süßigkeiten, das von IP Zlata Roshchina entwickelt wurde. Entdecken Sie eine helle und farbenfrohe Welt, in der die Berge aus Marmelade bestehen und die Straßen mit leckerem Teig gepflastert sind. Springen und rutschen Sie in diesem Läuferlauf an verschiedenen Hindernissen vorbei und schalten Sie überraschende Zeichentrickfiguren frei. Aber lassen Sie sich nicht von der Kawaii-Natur dieses Spiels täuschen, denn das Tempo wird mit dem Spielen schneller. Spielanleitung: Bewegen – Pfeiltasten links/rechts Springen – Pfeiltaste oben Schieben – Pfeiltaste unten Strich – Pfeiltaste unten (Mitten in der Luft)Über den Ersteller:Sweet Run wurde von IP Zlata Roshchina erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

