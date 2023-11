Run 3 ist ein endloses Läuferspiel, in dem Sie Ihren kleinen Außerirdischen durch den Weltraum navigieren müssen. Run 3 wurde von Joseph Cloutier erstellt und ist der dritte Teil der Run-Spieleserie. Run 3 ist jetzt in HTML5 verfügbar, sodass Sie ohne Flash-Unterstützung spielen können. Sie können das Online-Spiel kostenlos auf Ihrem PC spielen. Ihre Mission ist einfach: Laufen Sie so weit Sie können und fallen Sie nicht! Vermeiden Sie herabfallende Fliesen, Löcher, Fallen und mehr, während Sie sich von Level zu Level bewegen. Wenn Sie gegen die Wände stoßen, dreht sich der Bildschirm. Dieses Spiel mit intensiver Action und endlosen Läufern schickt Sie auf eine furchteinflößende Reise durch ein stark eingeschränktes Gebiet. Sie müssen den kleinen grauen Außerirdischen führen, während er sich ständig weiterentwickelnde Gebiete durchquert. Bewegen Sie sich an einer beliebigen Wand entlang, um den sichersten Weg zu finden und herauszufinden, wie lange Sie überleben können! Ja, das ursprüngliche Run 3-Spiel kann auf Poki ohne Flash gespielt werden. Es ist also kein Flash erforderlich, um auf dem PC, dem Mobiltelefon und dem Tablet zu spielen! Run 3 wurde von Joseph Cloutier mit Sitz in den USA entwickelt. Er ist auch der Schöpfer von Run und Run-2. Run 3 gehört zusammen mit anderen Webklassikern wie Happy Wheels zu den beliebtesten Spielen auf Poki.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Run 3 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.