Temple Run 2, entwickelt von Imangi, ist ein Endlosläufer, bei dem der Spieler seinem Feind entkommen und allen Hindernissen und Fallen ausweichen muss, die sich auf dem Weg befinden. Durchqueren Sie Klippen, Wälder und sogar Minen und helfen Sie diesem furchtlosen Schatzsucher, mit dem Goldidol zu entkommen. Aber beeil dich! Die bösen Affenmonster verfolgen dich! Wagen Sie es, an diesem aufregenden, adrenalingeladenen Abenteuer teilzunehmen? Temple Run 2 ist der zweite Teil des Megahits Temple Run. Es wurde von Imangi erstellt. Spielen Sie ihre legendären Endlos-Runner-Spiele Temple Run 2: Holi Festival, Temple Run 2: Frozen Shadows und Temple Run 2: Jungle Fall auf Poki! Springt gut über Doppelsprunghindernisse und stellt sicher, dass die Etappenziele erreicht werden. Sie können Temple Run 2 in Ihrem Browser spielen, ohne es zu installieren oder kostenlos auf Poki.No herunterzuladen. Da es sich bei dem Spiel um ein endloses Laufspiel handelt, gibt es für den Tempel kein Ende; Der Spieler spielt, bis der Charakter mit einem großen Hindernis kollidiert, ins Wasser fällt oder von den Dämonenaffen überholt wird. Sie benötigen eine Internetverbindung, um Temple Run 2 auf Poki zu spielen. Böse Dämonenaffen (oder Teufelsaffen) sind die Hauptgegner von Temple Run und seiner Fortsetzung Temple Run 2. Sie verfolgen den Spieler auf seiner Suche nach dem goldenen Idol. Sammeln Sie Münzen und füllen Sie die Leistungsanzeige in Temple Run 2, um einen vorübergehenden Geschwindigkeits- und Unbesiegbarkeitsschub freizuschalten. Öffnen Sie „Fähigkeiten“ und tippen Sie auf auf eine Kraft, die Sie verbessern möchten, z. B. Schilddauer, Münzmagnet und Boost-Distanz.

