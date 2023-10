Temple Run 2: Frozen Shadows ist ein von Imangi entwickeltes Endlosläuferspiel. Die Spielerin muss ihrem Feind entkommen, allen Hindernissen und Fallen aus dem Weg gehen und mit dem goldenen Idol fliehen. Von den eisigen Höhlen und den schmalen Felsvorsprüngen der Schluchten bis hin zu den gefährlichen Schlittschuhen verleiht die Karte „Frozen Shadows“ dem klassischen Temple Run 2-Abenteuer mehr Tiefe und Spannung. Wagen Sie es, an diesem aufregenden, adrenalingeladenen Abenteuer teilzunehmen? Passen Sie auf, wie Sie gehen, das Eis sieht rutschig aus! Temple Run 2: Frozen Shadows ist eine neue Karte im zweiten Teil des Megahits Temple Run. Es wurde von Imangi erstellt. Spielen Sie ihre legendären Endlosläufer-Spiele Temple Run 2, Temple Run 2: Holi Festival und Temple Run 2: Jungle Fall auf Poki! Sammeln Sie kostenlose Münzen, springen Sie eine Sekunde, bevor Sie sich den Rändern nähern, verbessern Sie Ihre Charakterstatistiken und messen Sie Ihre Sprünge deutlich Doppelsprung-Hindernisse und stellen Sie sicher, dass Sie die Etappenziele erfüllen. Sie können Temple Run 2: Frozen Shadows in Ihrem Browser spielen, ohne es zu installieren oder kostenlos auf Poki.No herunterzuladen. Da es sich bei dem Spiel um ein endloses Laufspiel handelt, gibt es für den Tempel kein Ende; Der Spieler spielt, bis der Charakter mit einem großen Hindernis kollidiert, ins Wasser fällt oder von den Dämonenaffen überholt wird. Sie benötigen eine Internetverbindung, um Temple Run 2: Frozen Shadows auf Poki zu spielen. Böse Dämonenaffen (oder Teufelsaffen) sind es die Hauptgegner von Temple Run und seiner Fortsetzung Temple Run 2. Sie verfolgen den Spieler auf der Suche nach dem goldenen Idol. Sammeln Sie Münzen und füllen Sie die Leistungsanzeige in Temple Run 2: Frozen Shadows, um einen vorübergehenden Geschwindigkeits- und Unbesiegbarkeitsschub freizuschalten. Öffnen Sie „Fähigkeiten“ und tippen Sie auf eine Kraft, die Sie verbessern möchten, z. B. Schilddauer, Münzmagnet und Boost-Distanz.

