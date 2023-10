Bad Ice-Cream 2 ist ein von Nitrome entwickeltes 2-Spieler-Puzzlespiel. Wählen Sie eine Geschmacksrichtung und fügen Sie Ihrem Eis Früchte hinzu! Ziehen Sie mit Softeis und hungrigen Feinden auf eisigen Schlachtfeldern in den Krieg! In Bad Ice-Cream 2 schlüpfen Sie in die Rolle eines Schurken-Desserts, der sich weigert, gegessen zu werden. Wählen Sie Ihre Lieblings-Geschmacksrichtung und finden Sie die Früchte in Eisblock-Labyrinthen! Entfernen Sie alle Früchte, ohne dass sie hängen bleiben, und genießen Sie Ihren Leckerbissen! Nutzen Sie Ihre eisbrechenden Kräfte, um Eisblöcke zu zertrümmern, oder errichten Sie Ihre eigenen Eisbarrieren zum Schutz. Na los, iss alle Früchte! Sammle alle Früchte, bevor der Timer abläuft. Bewegen – WASD oder Pfeiltasten Einfrieren – Q oder Leertaste Bad Ice-Cream 2 wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

