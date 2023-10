Bad Ice-Cream 3 ist ein 2-Spieler-Puzzlespiel, das am 11. Dezember 2013 von Nitrome entwickelt wurde. In Bad Ice-Cream 3 schlüpfen Sie in die Rolle eines gefrorenen Leckerbissens mit Vanille-, Schokoladen- oder Erdbeergeschmack, der in jeder Phase versucht, Früchte zu verzehren. In 40 kalten, eisigen, aber unterhaltsamen Levels triffst du auf hungrige Tiere und Monster. Nutzen Sie Ihre eisbrechenden Kräfte, um Eisblöcke zu zertrümmern, oder errichten Sie Ihre eigenen Eisbarrieren zum Schutz. Los geht's, iss alle Früchte! Sammle alle Früchte, bevor der Timer abgelaufen ist. Bewegen – WASD- oder Pfeiltasten, Einfrieren – Leertaste. Bad Ice-Cream 3 wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Bad Ice-Cream 3 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.