Fireboy and Watergirl ist ein Online-Spiel, in dem Sie zwei Charaktere im Teammodus spielen und einem mysteriösen Tempel entkommen müssen. In dieser ersten Version „Forest Temple“ musst du gefährlichen Waldleveln entkommen. Sie müssen vermeiden, Elemente miteinander zu vermischen, und sich von grünem Schlamm fernhalten. Nutze Teamwork, um jeden Charakter durch jedes Level zu führen. Drücken Sie Hebel, betätigen Sie Schalter und arbeiten Sie zusammen, um voranzukommen! Die Fireboy- und Watergirl-Reihe umfasst: Fireboy und Watergirl 2 (Der Tempel des Lichts), Fireboy und Watergirl 3 (Der Eistempel), Fireboy und Watergirl 4 (Der Kristalltempel) und Fireboy und Watergirl 5 (Elemente).

Website: poki.com

