Angry Gran Run ist ein endloses Laufspiel, in dem Sie in die Rolle der beliebtesten wütenden Oma aller schlüpfen! Oma ist auf freiem Fuß und macht keine Gefangenen. Laufen Sie durch die Straßen von Miami und weichen Sie Delfinen, Dinosauriern, Robotern und vielem mehr aus, um Oma so weit wie möglich zu bringen! Springen Sie über Autos und Surfbretter, rutschen Sie unter Luftschiffen durch und manövrieren Sie um Kurven, während Sie versuchen, so viele Münzen wie möglich einzusammeln. Pfeil nach oben – Springen Pfeil nach unten – Schieben Links-/Rechtspfeile – Kurven fahren A/D-Tasten – Nach links/rechts bewegen Die Angry Gran Run-Reihe wurde von AceViral mit Sitz in Großbritannien erstellt. Sie sind auch die Schöpfer von Bike Mania, Batman & The Flash: Hero Run und vielen anderen erfolgreichen Titeln.

Website: poki.com

