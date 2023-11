Short Ride ist ein Online-Spiel des Spielestudios Gametornado. In diesem Spiel müssen Sie Gefahren ausweichen, Sterne sammeln und versuchen, einen Spießrutenlauf der Zerstörung zu überleben. Short Ride ist die Fortsetzung des beliebten Spiels Short Life. Steigen Sie auf Ihr Fahrrad und helfen Sie Ihrem unglücklichen Fahrer, einen neuen Tag zu erleben! Linke und rechte Pfeiltasten / A, D – Nach links und rechts bewegen. Pfeil nach oben / W – Beschleunigen. Leertaste – Auf das Fahrrad steigen bzw. absteigen. – Achten Sie darauf, die Ausrichtung des Fahrrads zu kontrollieren sowie die Geschwindigkeit. – Genau wie bei Short Life gibt es in jedem Level 3 Sterne zu sammeln. Schnapp sie dir, um Boni zu erhalten! – Solange dein Fahrrad noch Räder hat, kannst du damit fahren, auch wenn du fällst. Short Ride wurde von Gametornado mit Sitz in der Tschechischen Republik entwickelt. Es ist der zweite Teil von Short Life, Parkour Jump, Bow Mania und Lucky Life. Weitere Spiele dieses Schöpfers sind Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex und Death Chase.

Website: poki.com

