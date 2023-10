Bow Mania ist ein Spiel, bei dem man den Leuten Äpfel vom Kopf schießen muss. Um einen Highscore zu erzielen, musst du so viele Äpfel wie möglich abschießen, ohne einen einzigen Pfeil zu verfehlen. Je länger Ihr Streak ist, desto höher ist Ihre Punktzahl, aber auch desto anspruchsvoller wird Ihr nächster Schlag. Es gibt Unterschiede in Höhe und Entfernung, die Sie berücksichtigen sollten. Das Spiel wurde von Gametornado entwickelt und ist das fünfte Spiel in der Reihe Short Life, Short Ride, Lucky Life und Parkour Jump. Zielen – Cursor Schießen – Klicken Gametornado ist ein erfahrenes Spiel Schöpfer, der neben dieser Short Life-Serie auch Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex und Death Chase geschaffen hat.

Website: poki.com

