Mini Train ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie Blöcke und Formen ziehen, die auf dem Bahnsteig verstreut sind, um Platz für den entgegenkommenden Zug zu schaffen. Diese Teile sind die notwendigen Teile, die die Bahnstrecke bilden, und nur Sie können dem Zug helfen, sein Ziel zu erreichen. Verwenden Sie die Maus oder drücken Sie lange mit dem Finger, um einen Block zu greifen und ihn an die gewünschte Stelle zu verschieben, indem Sie ihn über den Bildschirm ziehen. Mit den Pfeiltasten können Sie dabei helfen, das Gleichgewicht Ihrer Bausteine ​​aufrechtzuerhalten. Dabei kommt es darauf an, wo genau Sie die Form halten, um sie genau um das richtige Maß zu drehen. Wenn Sie die Teile an ihren Platz gezogen haben, sodass der Zug ohne Beschädigung von links nach rechts fahren kann, können Sie die Wiedergabetaste drücken, um den Zug zu starten. Können Sie unserem Heldenzug helfen, seine Reise in allen sorgfältig gestalteten Levels von Mini Train zu beenden? Vergessen Sie nicht, dieses Bahnsteigerlebnis mit Ihren Freunden zu teilen und diese Rätsel gemeinsam im Team zu lösen! Ziehen Sie die auf dem Bahnsteig verstreuten Formen per Drag-and-Drop, um einen reibungslosen Weg für den entgegenkommenden Zug zu schaffen. Mini Train wurde von Gametornado erstellt in der Tschechischen Republik. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life und Short Ride. Zu den weiteren Werken des Studios gehören Rio Rex, LA Rex, NY Rex und London Rex. Sie können Mini Train kostenlos auf Poki spielen. Mini Train kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Mini Train verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.