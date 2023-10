Zen Blocks ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie Blöcke aus verschiedenen Materialien und Formen stapeln, um wunderschöne Formen zu schaffen. Jedes Level enthält eine Reihe von Blöcken, die so gestapelt werden müssen, dass sie drei Sekunden lang stillstehen. Es gibt keinen richtigen Weg, diese Blöcke zu stapeln. Gehen Sie also ruhig auf Nummer sicher oder gehen Sie Risiken ein, wenn Sie abenteuerlustig sind. Nutzen Sie die Regeln der Physik zu Ihrem Vorteil und lassen Sie keines der Teile ins Wasser fallen, denn das kostet Sie das Leben. Aber keine Sorge, Sie können es jederzeit noch einmal abspielen und verschiedene Techniken ausprobieren! Wie der Name schon sagt, bietet Zen Blocks ein entspannendes, stressfreies Spielerlebnis. Halten Sie den Mauszeiger gedrückt (tippen und halten Sie auf Touch-Geräten), um einen Block zu greifen, und lassen Sie ihn los, um den Block fallen zu lassen. Zen Blocks wurde von Madbox, einer Spieleentwicklung, erstellt Studio mit Sitz in Frankreich. Spielen Sie ihre anderen legendären Spiele auf Poki: Stickman Hook, Parkour Race und Idle AntsZen Blocks ist sowohl auf Ihrem Desktop als auch auf Ihrem Mobiltelefon kostenlos auf Poki spielbar.

