Lines to Fill ist ein Denkspiel, bei dem Sie Linien zeichnen, um die vorgegebene Puzzleform zu vervollständigen. Ziehen Sie einfach einen der bunten Blöcke mit Ihrem Finger oder der linken Maustaste und achten Sie darauf, dass keine leeren Stellen mehr vorhanden sind. Da das Spiel keine Zeitbegrenzung hat und keine Möglichkeit zum Verlieren hat, können Sie dieses stressfreie Erlebnis mit Hunderten einzigartiger Levels auf Ihrem Computer oder Mobilgerät genießen. Schaffst du es, etwas Zeit zu sparen und jedes Level zu beenden? Formen füllen – Ziehe einen der bunten Blöcke mit deinem Finger oder der linken Maustaste. Lines to Fill wurde von KEK Games erstellt. Es gibt noch weitere Puzzlespiele auf Poki: Rhomb, Unpuzzle, UnpuzzleR und UnpuzzleXLines to Fill können sowohl auf Ihrem Desktop als auch auf Ihrem Mobiltelefon kostenlos auf Poki gespielt werden.

Website: poki.com

