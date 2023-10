Strings ist ein Puzzlespiel, bei dem Ihr Ziel darin besteht, die angezeigte Form zu beleuchten, indem Sie eine nahtlose Kette aus Schnüren erstellen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie sie über die grauen Linien, um diese zu beleuchten. Denken Sie daran, dass Sie eine Linie nicht zweimal überschreiten können, es sei denn, die Bühne zeigt dies an. Sie werden erstaunt sein, wie schnell die Zeit vergeht, wenn Sie dieses Spiel spielen. Strings ist eines der beruhigendsten und optisch ansprechendsten Puzzlespiele, die wir in letzter Zeit gespielt haben. Probieren Sie es aus! Knoten verbinden – (gedrückt halten und ziehen) Linke MaustasteStrings wurde von Deer Cat Games erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele Tunnel Rush, Super Speeder und Wave Rider auf Poki an

Website: poki.com

