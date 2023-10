Tunnel Rush 2 ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem Sie schnell durch farbenfrohe 3D-Tunnel fahren und das aufregende Kaleidoskop an Gefahren und Schätzen erleben! Drehen Sie den Bildschirm im oder gegen den Uhrzeigersinn, um Ihr Schiff zu bewegen und das Hindernis zu durchbrechen, das der aktuellen Farbe Ihres Schiffs entspricht. Andernfalls stürzt Ihr Schiff ab. Sammle so viele Diamanten wie möglich, um dein Schiff zu verbessern. Die Hindernisse werden mit jedem Level schwieriger zu überwinden, also konzentriere dich weiterhin auf den Bildschirm und deine Finger auf die Tasten! Können Sie Tunnel Rush 2 beenden und alle Upgrades freischalten? Bewegen – A/D oder Pfeiltasten links/rechts (mobil) Bewegen – Tippen und halten Sie die linke oder rechte Seite des Bildschirms. Tunnel Rush 2 wurde von Deer Cat Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen legendären Spiele Poki: Tunnel Rush, Super Speeder, Wave Rider und Strings. Sie können Tunnel Rush 2 auf Poki spielen. Tunnel Rush wurde 2003 veröffentlicht. Tunnel Rush 2 wurde 2018 veröffentlicht. Sie können Tunnel Rush 2 in Ihrem Browser ohne spielen Sie können sie kostenlos auf Poki installieren oder herunterladen. Ja, Sie können im Laufe des Spiels viele Skins in Tunnel Rush 2 freischalten.

