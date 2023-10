Shape Rush ist ein 3D-Abenteuer über Fliegen, Formen und Farben. Schlagen Sie als fliegender Gestaltwandler mit den Flügeln, um Felder, Wüsten und viele andere wunderschön gestaltete Gebiete zu durchqueren. Sie müssen lediglich die richtige Form annehmen, um die entsprechenden Hindernisse zu überwinden. Achten Sie stets auf Farben und Formen! Wenn Sie gut aufpassen können, können Sie andere Charaktere freischalten und den Spaß maximieren. Also formen Sie sich oder versenden Sie es, denn dieses Spiel gibt Ihnen den Nervenkitzel, den Sie gesucht haben! Form ändern – Leertaste. Shape Rush wurde von No Pressure Studios entwickelt. Schauen Sie sich ihr anderes tolles Spiel Bossy Toss auf Poki an!

Website: poki.com

