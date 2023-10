Stickman-Aufstieg! ist ein Stickman-Plattformspiel, das von No Pressure Studios entwickelt wurde. Das Spiel hat eine ähnliche Mechanik wie „Getting Over It“ mit Bennett Foddy. Sie sind verantwortlich für ein Strichmännchen in einer Kiste mit einer Spitzhacke in der Hand. Ihr Ziel ist es, die Flagge an der Ziellinie jedes Levels zu erreichen, indem Sie die ausgleichenden Kräfte Ihrer starken Arme und Ihrer mächtigen Spitzhacke nutzen! Der Weg zum Sieg ist mit tödlichen Stacheln gepflastert, also nutzen Sie jeden Kontrollpunkt, um Ihren Fortschritt aufrechtzuerhalten. Nutzen Sie die Gesetze der Physik zu Ihrem Vorteil und Sie werden dieses Spiel im Handumdrehen meistern. Erreichen Sie mit Stickman Climb den Höhepunkt des Spaßes! Benutzen Sie Ihre Axt, um sich auf der Bühne zu bewegen. Bewegen – Pfeiltasten links/rechtsStickman Climb! wurde von No Pressure Studios erstellt. Spielen Sie ihr legendäres Spiel Bossy Toss und das niedliche Shape Rush auf Poki!

