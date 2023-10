Bahnen Sie sich in Super Speeder Ihren Weg durch Höhlen und Tunnel! Jedes Super Speeder-Spiel entführt Sie in ein wirbelndes Kaleidoskop aus Gefahren und 3D-Tunneln. Spielen Sie Super Speeder, um Hindernissen auszuweichen, indem Sie nur Ihren Verstand und Ihre Tastatur einsetzen! Super Speeder online ist das ultimative 3D-Einzelspieler-Erlebnis. Möchten Sie Ihre Reaktionsgeschwindigkeit testen? Spielen Sie Super Speeder jetzt online und bringen Sie Ihre Fähigkeiten bis an die Grenzen! Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Hindernissen zu zeigen, wer der Boss ist. Spielen Sie also „Super Speeder“ auf Poki, um Ihre ultraschnellen Reaktionen zur Schau zu stellen! Steuerung: Pfeiltasten – Nach oben, unten, links und rechts bewegen, Leertaste – Pause/Neustart. Tipps und Tricks: – Versuchen Sie es Gefahren vorhersehen und sich frühzeitig darauf vorbereiten. - Einige Hindernisse werden sich verschieben, also stellen Sie sicher, dass Sie der Stelle voraus sind, an der sie sein werden. - Super-Speeder sieht schnell aus, aber Sie haben genügend Zeit, jedem Hindernis auszuweichen. Über den Ersteller: Super Speeder wurde vom britischen Studio Deer Cat Games entwickelt, das auch Wave Rider und Tunnel Rush entwickelt hat.

